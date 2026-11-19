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Компания Campfire Audio представила Cascara Mk2 — обновленную версию проводных внутриканальных наушников, впервые вышедших в 2023 году. Производитель сохранил основную конструкцию предыдущей модели, но доработал звучание, изменил внешний вид и пересмотрел комплектацию. Одной из главных особенностей новинки остается использование всего одного динамического излучателя вместо нескольких, как это часто встречается в дорогих внутриканальных наушниках.

За воспроизведение звука отвечает 10-миллиметровый динамический излучатель с двумя магнитами. Он обеспечивает работу во всем частотном диапазоне. При разработке Mk2 инженеры сосредоточились на изменении звуковой настройки: в частности, высокие частоты сделали более плавными. Это должно уменьшить утомляемость при продолжительном прослушивании. При этом производитель сохранил характерную для первой Cascara подачу с выраженными басами и энергичным звучанием.

Изменился и внешний вид наушников. Вместо прежнего оформления используется синий акриловый корпус с металлической лицевой панелью из нержавеющей стали. Форма разработана с учетом особенностей строения человеческого уха, чтобы обеспечить удобную посадку без изготовления индивидуальных корпусов. Для подключения кабеля предусмотрены разъемы MMCX, поэтому провод можно заменить при необходимости.

Еще одним изменением стала комплектация. Если оригинальные Cascara предлагались в двух вариантах поставки, то Cascara Mk2 сразу комплектуются расширенным набором аксессуаров. В него входят кабели с разъемами 3,5 и 4,4 мм, кожаный чехол, дополнительная сумка для хранения, инструмент для чистки и несколько комплектов сменных амбушюр.

Продажи новинки начнутся 20 ноября. Стоимость модели составит 550 долларов США. Для сравнения, первое поколение стоило на 50 долларов меньше.

Источник: Ecoustics