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Рынок OLED-мониторов за год вырос вдвое, следует из отчета TrendForce за третий квартал 2026 года. По сравнению со вторым кварталом мировые поставки увеличились на 13%. Аналитики также назвали пятерку крупнейших производителей.

Первое место занимает ASUS: ее доля составила 21,7%, а поставки за квартал выросли на 6%. По мнению экспертов TrendForce, на результат повлияли два фактора. Это недорогие 27-дюймовые (около 68,6 см) модели с разрешением QHD и частотой обновления 540 Гц и выпуск новинок к 20-летию бренда. QHD — формат изображения 2560x1440 пикселей, а 540 Гц — это 540 обновлений картинки в секунду.

Вторую строку впервые заняла MSI с долей 14,5%. Samsung с показателем 11,3% оказалась на третьем месте. Далее расположились LG Electronics (8,6%) и Dell (8,2%). Суммарно пять компаний занимают около 64,3% мирового рынка OLED-мониторов.

OLED расшифровывается как organic light-emitting diode, то есть органический светоизлучающий диод. Каждый пиксель такого экрана светится сам, поэтому изображение получается контрастным. Отчет TrendForce показывает, что поставки OLED-мониторов продолжают расти, а лидеры рынка меняются местами.

Источник: 4pda