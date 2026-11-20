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UGREEN выпустила зарядное устройство X740 на 60 Вт с поддержкой протокола AVS. Одного порта USB-C хватает для iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также для iPhone Duo, iPhone 15, 16 и 17, iPad и MacBook Air. Помимо AVS с регулируемым напряжением, зарядка поддерживает PD 3.2. Компания утверждает, что iPhone 18 Pro заряжается от нуля до 50% примерно за 15 минут, MacBook Air получает около 21%, iPad Pro 2025 года около 25%. Напряжение подстраивается с шагом 100 мВ, а владелец выбирает один из трёх режимов: быстрый, эффективный или щадящий.

На передней стороне корпуса расположен экран. Он показывает мощность, протокол, напряжение, ток, температуру и состояние зарядки, а при желании его можно повернуть на 180 градусов. Для телефонов на Android предусмотрен приоритет PPS, который включается долгим нажатием на кнопку, среди совместимых производитель называет Huawei, Xiaomi, Samsung и iQOO.

Новинка стала более мощной версией 45-ваттной X740. Размеры корпуса составляют 44 на 40 на 38 мм, вес около 96 г, а тепло отводят графитовые пластины и заливка внутри корпуса.

В Китае зарядку оценили в 109 юаней (около 17 долларов США).

Источник: IT Home