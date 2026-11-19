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Как сообщает издание Device, китайские учёные из Фуцзяньского университета сельского и лесного хозяйства создали биогибридный генератор на основе стеблей лотоса: за счёт движения и испарения воды в природных микроканалах и работы биоплёнки из бактерий Geobacter sulfurreducens устройство вырабатывает электричество.

Один элемент выдает малое напряжение, однако при объединении модулей мощность растёт — матрица из 256 генераторов смогла обеспечить мощность, которой хватило, чтобы запитать смартфон. В ходе тестирования удалось добиться стабильной работы гаджета в течение месяца.

Преимущество технологии — непрерывная работа за счёт естественного испарения влаги днём и ночью, независимо от погоды. Среди сложностей — различия в структуре природных стеблей, из-за чего генераторы выдают неодинаковую мощность, а также трудоёмкость формирования биоплёнок. В перспективе учёные планируют заменить натуральные стебли синтетическими материалами с аналогичной микроструктурой, чтобы упростить и удешевить производство.

Источник: naukatv.ru