Первый смартфон OpenAI может появиться уже в конце 2027 года или в 2028 году. К проекту подключилась FIH Mobile — дочерняя структура Foxconn, одного из крупнейших сборщиков iPhone. По данным китайских отраслевых изданий, компания получила заказ на сборку готовых устройств.

Информация о заказе появилась 19 ноября в китайской газете Securities Times. По сведениям её источников в цепочке поставок, FIH Mobile займётся именно сборкой смартфонов. К производству компонентов, как сообщает финансовое агентство Cailian Press, могут подключиться Luxshare Precision, Lingyi iTech и AAC Technologies. Все три компании уже работают с поставщиками Apple.

Примечательно, что OpenAI рассчитывает выйти за пределы программных продуктов и получить собственное устройство для взаимодействия с искусственным интеллектом. Смартфон может стать не просто ещё одним аппаратом с предустановленным ChatGPT. Собственная аппаратная платформа позволит компании глубже интегрировать ИИ-агентов в систему и дать им больше возможностей для выполнения пользовательских задач.

Однако технические характеристики, дизайн, стоимость и объём производства пока не раскрыты. Ни OpenAI, ни Foxconn официально не подтвердили заказ. Поэтому сроки выхода в конце 2027-го или в 2028 году пока остаются прогнозом источников, а не объявленным графиком выпуска.

Источник: gsmarena