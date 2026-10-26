В Южной Африке учёные нашли первые наскальные трафаретные рисунки

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

В скальном убежище одной из провинций Южной Африки зафиксированы наскальные изображения, выполненные методом трафаретного рисунка. Это первый подобный случай для региона.

Автор: Rigazzony Источник: creator.nightcafe.studio

Речь идёт о двух человекоподобных фигурах, покрытых красной краской, высотой около девяти сантиметров. В отличие от распространённой практики рисунка вокруг руки или подручного предмета, здесь использовался предварительно изготовленный шаблон. Предположительно он был сделан из дерева, глины или пчелиного воска. Его прикладывали к каменной поверхности, после чего распыляли краску.

Специально изготовленные трафареты считаются редкостью и в мировой практике находок. Авторы исследования не располагают данными о происхождении, датировке и назначении изображений. Прецедентов и сведений из местной истории или этнографических записей не обнаружено. Ранее это место осматривалось в конце прошлого столетия и несколько лет назад, однако тогда эти рисунки обнаружены не были.

Источник: Phys.org

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.