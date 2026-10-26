В Южной Африке учёные нашли первые наскальные трафаретные рисунки

В скальном убежище одной из провинций Южной Африки зафиксированы наскальные изображения, выполненные методом трафаретного рисунка. Это первый подобный случай для региона.

Речь идёт о двух человекоподобных фигурах, покрытых красной краской, высотой около девяти сантиметров. В отличие от распространённой практики рисунка вокруг руки или подручного предмета, здесь использовался предварительно изготовленный шаблон. Предположительно он был сделан из дерева, глины или пчелиного воска. Его прикладывали к каменной поверхности, после чего распыляли краску.

Специально изготовленные трафареты считаются редкостью и в мировой практике находок. Авторы исследования не располагают данными о происхождении, датировке и назначении изображений. Прецедентов и сведений из местной истории или этнографических записей не обнаружено. Ранее это место осматривалось в конце прошлого столетия и несколько лет назад, однако тогда эти рисунки обнаружены не были.

Источник: Phys.org