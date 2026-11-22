Юбилейный iPhone 20 Pro может запустить неожиданное возвращение технологии, от которой производители Android-смартфонов постепенно отказались. Samsung, Xiaomi и Oppo, по данным инсайдеров, уже изучают возможность выпуска флагманов с четырёхсторонне изогнутыми дисплеями. Речь идёт о попытке конкурировать с новым дизайном Apple, ожидаемым в 2027 году.

Особенно интересна ситуация с Samsung. Именно эта компания одной из первых начала экспериментировать с изогнутыми экранами: ещё в 2014 году вышел Galaxy Note Edge. Впоследствии подобные дисплеи появились у многих производителей, однако со временем индустрия вернулась к плоским панелям с тонкими рамками. Теперь Samsung, судя по утечкам, может снова обратиться к прежней технологии, но уже в более совершенном исполнении.

К возможной гонке подключилась и Oppo. По информации известного инсайдера Digital Chat Station, будущий Find X11 Pro Max может получить четырёхсторонне изогнутый экран с рамками толщиной около 0,3 мм. Правда, пока неизвестно, действительно ли эта конструкция появится в серийном смартфоне. Samsung также готовит флагман с похожим визуальным эффектом, который может выйти примерно к сентябрю 2027 года. Конкретную модель источник не назвал.

Xiaomi, в свою очередь, рассматривает изогнутые дисплеи для семейства Xiaomi 19, причём компания якобы сохраняет в разработке и версии с плоскими экранами. Получается, что Apple ещё не представила юбилейный смартфон, а сразу несколько крупных Android-производителей уже рассматривают возвращение практически забытого дизайнерского решения. Пока это сведения инсайдеров, а не подтверждённые планы компаний.

Источник: notebookcheck