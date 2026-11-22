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Samsung готовит для смартфонов Galaxy обновление One UI 9.5, которое добавит новые функции на основе искусственного интеллекта. Одно из таких нововведений обнаружили в приложении Samsung Weather.

Функция получила название «Персонализированный прогноз погоды». Вместо того чтобы вручную искать нужный город, пользователь сможет получать информацию о погоде в пункте назначения автоматически. Для этого система, предположительно, будет анализировать сведения из других приложений Samsung, включая календарь и электронную почту. Например, если в расписании есть авиарейс, смартфон сможет определить город прибытия и заранее подготовить для него прогноз. Аналогичный подход может использоваться при поездках в другие города на автомобиле.

В приложении появится отдельная карточка с информацией о предстоящей поездке и почасовым прогнозом. Таким образом, пользователь сможет заранее узнать, какая погода ждет его в месте назначения.

В основе нововведения лежит новая система Samsung для работы интеллектуальных помощников. Изменения затронут и Bixby: помощник должен лучше понимать запросы с учетом контекста разговора.

Другие приложения тоже получат новые возможности. В программе для звонков появятся дополнительные инструменты на основе ИИ, а диктофон сможет составлять краткие пересказы записей и предлагать рекомендации.

Еще одним дополнением станет возможность устанавливать отдельную блокировку на выбранные приложения. Для доступа к ним потребуется ввести PIN-код или пройти биометрическую проверку.

Сейчас бета-версия One UI 9.5 доступна владельцам S26 и S26 Ultra через Samsung Members. Полноценный выпуск обновления ожидается в следующем году, а первыми его могут получить смартфоны серии Galaxy S27.

Источник: AndroidPolice