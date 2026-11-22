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Google готовит два изменения для клавиатуры Gboard, которые затронут работу с буфером обмена. Пользователи смогут сохранять исходное оформление скопированного текста и самостоятельно устанавливать срок хранения истории копирования. Обе возможности уже обнаружены в тестовой версии приложения.

Первое нововведение решает проблему с форматированием. Сейчас при использовании быстрого ярлыка Gboard скопированный материал вставляется без сохранения исходного оформления. Например, выделенные жирным шрифтом или курсивом фрагменты превращаются в обычный текст.

В тестовой версии клавиатуры появилась дополнительная кнопка, позволяющая сохранить первоначальное форматирование при вставке. Таким образом, пользователи смогут выбирать, в каком виде переносить скопированный материал: с исходным оформлением или без него. Раньше для этого приходилось вызывать дополнительное меню Android долгим нажатием на поле ввода.

Вторая функция касается времени хранения скопированных данных. Сейчас Gboard автоматически удаляет незакрепленные элементы из буфера обмена через час. Компания собирается предоставить возможность самостоятельно менять этот срок. В настройках можно будет выбрать период хранения от одного до 24 часов.

Это позволит не закреплять каждый нужный фрагмент вручную, если он должен оставаться доступным дольше обычного. При этом для закрепленных элементов ничего не изменится: они продолжат храниться до тех пор, пока пользователь не удалит их самостоятельно.

Обе функции пока тестируются и обнаружены в бета-версии Gboard. Google еще не назвала дату их появления в общедоступной версии клавиатуры, но после завершения проверки они могут стать частью одного из следующих обновлений.

Источник: Phonearena