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Apple готовит масштабное обновление дизайна iPhone к 20-летию линейки. Юбилейный флагман, который предварительно называют iPhone 20 Pro или iPhone XX, может получить экран с закругленными краями со всех четырех сторон. Кроме того, компании приписывают разработку новой основной камеры и отказ от привычных механических кнопок.

О планах Apple впервые стало известно еще в мае 2025 года. Тогда журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания разрабатывает совершенно новый дизайн iPhone с использованием стекла. Теперь появились дополнительные подробности: смартфон, вероятно, сохранит металлическую рамку, но получит изогнутые края передней панели и стеклянную заднюю крышку.

По данным инсайдера Ice Universe, компания уже несколько лет экспериментирует с такой конструкцией. Сейчас компания якобы испытывает сразу четыре варианта устройства, два из которых оснащены изогнутыми дисплеями, а остальные — плоскими. Это означает, что окончательное решение еще не принято и производитель может отказаться от нового оформления, если оно не оправдает ожиданий.

Еще одним изменением может стать основная камера. По предварительным данным, производитель разрабатывает собственный сенсор с разрешением 200 Мп. Также упоминается технология LOFIC, которая должна улучшить съемку сцен с большим перепадом освещенности. Пока неизвестно, действительно ли компания будет самостоятельно производить датчик или воспользуется разработками Samsung либо Sony.

Среди других ожидаемых нововведений называют увеличенные экраны, твердотельные кнопки вместо обычных и аккумуляторы с кремниевыми анодами. В основе смартфонов может оказаться процессор A21 Pro, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу.

При этом производитель, вероятно, не станет полностью убирать Dynamic Island. Вырез может уменьшиться, но фронтальная камера под экраном пока не обеспечивает необходимого качества изображения.

Презентация юбилейных iPhone ожидается в сентябре 2027 года. До выхода устройств компания еще может изменить как конструкцию корпуса, так и набор новых функций.

Источник: Notebookcheck