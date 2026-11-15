Учёные предлагают использовать собак для изучения эволюции человека

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| Новость | Наука и космос

Эволюционная антропология, которая исследует становление человека как биологического вида, долгое время сравнивала его с ближайшими родственниками. Теперь Кайл Смит из Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Северная Каролина предлагает присмотреться к собаке. В обзоре, вышедшем в журнале Evolutionary Anthropology, он объясняет, почему это животное заслуживает внимания исследователей.

Собаки живут рядом с людьми не менее 14 тысяч лет. За этот период они выработали способность выстраивать с человеком прочные отношения, поэтому могут служить моделью для изучения того, как складывались человеческое общение и поведение. Иногда у жителей отдельных регионов и их питомцев появляются одинаковые приспособления: например, способность жить в условиях высокогорья, где воздух содержит меньше кислорода, или усваивать новые продукты питания.

После гибели собаки становятся источником сведений о прошлом. Археологи, изучая найденные скелеты, восстанавливают подробности жизни древних общин. Исследование ДНК, то есть генетического материала, помогает проследить пути расселения собак вместе с людьми по планете и торговые маршруты. Изотопный анализ костей, то есть определение соотношения разных химических элементов, показывает, что ели животные, а следовательно, и их владельцы.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Наибольший интерес у автора вызвал пример с молочным сахаром, или лактозой. Умение взрослых людей переваривать его закрепилось у скотоводческих народов и относится к числу самых известных случаев недавней эволюции человека. Готовя обзор, Смит обнаружил, что аналогичный ген подвергся отбору и у ряда собачьих популяций. По его мнению, наблюдения за собаками помогут понять, при каких обстоятельствах переносимость лактозы дает серьезное преимущество, а при каких почти не влияет на организм.

Еще одно направление исследований связано со старением. Одна из ведущих гипотез утверждает, что организм делит энергию между воспроизводством и поддержанием собственного тела, и от этого зависит продолжительность жизни. Смит указал, что стерилизованные собаки, лишенные способности к размножению, живут дольше животных, которые ее сохранили. Такая закономерность может пролить свет на механизмы старения человека.

Для эволюционной антропологии, традиционно изучавшей приматов, домашняя собака становится новым объектом исследований.

Источник: hi-tech

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