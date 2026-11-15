Для этих устройств Galaxy обновление One UI 9 станет последним: опубликован список моделей, завершивших цикл обновлений Android

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| Новость | Смартфоны и телефоны

One UI 9 станет последним крупным обновлением Android для ряда смартфонов Samsung. Владельцы этих устройств больше не получат новых поколений операционной системы. При этом полностью прекращать программную поддержку производитель пока не собирается.

Автор: Ali Kanjarawi Источник: unsplash.com

Обновление One UI 9 на базе Android 17 уже начало поступать на совместимые флагманы. Первыми прошивку получили пользователи в Южной Корее, затем она стала доступна в Европе.

В список моделей, для которых Android 17 стал последним крупным обновлением, вошли:

Линейка Модели
Galaxy S23 S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
Складные смартфоны Z Fold 5, Z Flip 5
Galaxy A A54, A34
Galaxy M M54
Планшеты Galaxy Tab S9

Причина связана с первоначальными обязательствами производителя. Для ряда устройств компания обещала четыре поколения обновлений Android и пять лет выпуска патчей безопасности. Поскольку рассматриваемые модели выходили с Android 13, переход на Android 17 исчерпал предусмотренный лимит крупных обновлений.

Однако завершение обновлений операционной системы не означает, что устройства останутся без защиты. Производитель продолжит выпускать для них исправления безопасности. Согласно действующему графику, поддержка продлится до 2028 года. При этом смартфоны некоторых операторов могут получать патчи реже — раз в три месяца вместо ежемесячного графика.

Для более новых моделей условия изменились. Начиная с Galaxy S24, компания обещает семь поколений обновлений Android и семь лет обновлений безопасности. На устройства предыдущего поколения эта политика задним числом не распространяется.

Источник: Engadget

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