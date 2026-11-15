Видеокарты NVIDIA рухнули на 22% сразу после ухода Дженсена Хуанга

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Японский рынок видеокарт неожиданно преподнёс покупателям хорошую новость: флагманские GeForce RTX 5090 и RTX 5080 начали заметно дешеветь. В отдельных магазинах снижение стоимости RTX 5090 достигло 22,38%, а цена RTX 5080 впервые за последнее время опустилась ниже психологической отметки в 300 тысяч иен.

Самое заметное изменение коснулось Palit GeForce RTX 5090 GameRock с 32 ГБ памяти. В магазине Dospara её стоимость снизилась с 1 288 000 до 1 048 000 иен — сразу на 240 тысяч иен, или 18,6%. В одном из магазинов токийского района Акихабара эту же видеокарту можно было найти уже за 999 800 иен. Таким образом, флагман NVIDIA впервые в этом ценовом движении оказался дешевле миллиона иен.

GeForce RTX 5080 также стала доступнее. После подорожания до 359 800 иен её стоимость снизилась до 299 800 иен. Разница составляет 60 тысяч иен, или около 16,7%.

Любопытно, что снижение цен произошло практически сразу после ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора NVIDIA. Однако связывать эти события было бы ошибкой. Японское издание Gazlog отмечает, что цены на видеокарты начали корректироваться ещё до кадровых изменений в компании.

RTX 5080 дорожала на фоне сообщений о прекращении производства версии с 16 ГБ памяти, но высокие ценники выше 300 тысяч иен начали отпугивать покупателей. В результате у продавцов стали накапливаться запасы, и им пришлось пересматривать стоимость.

С RTX 5090 ситуация складывалась иначе: поставки видеокарт начали восстанавливаться примерно 3 ноября. Новые партии получили не только Dospara, но и другие японские магазины. Увеличение предложения позволило продавцам снизить цены.

Впрочем, считать происходящее началом глобального удешевления видеокарт пока рано. Речь идёт о японском рынке и отдельных моделях, а даже после коррекции RTX 5090 остаётся чрезвычайно дорогой покупкой. Совпадение с уходом Хуанга добавило истории интриги, но настоящая причина оказалась куда прозаичнее — изменение поставок и накопившиеся складские запасы.

Источник: gazlog