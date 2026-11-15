Видеокарты NVIDIA рухнули на 22% сразу после ухода Дженсена Хуанга

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Мониторы и видеокарты

Японский рынок видеокарт неожиданно преподнёс покупателям хорошую новость: флагманские GeForce RTX 5090 и RTX 5080 начали заметно дешеветь. В отдельных магазинах снижение стоимости RTX 5090 достигло 22,38%, а цена RTX 5080 впервые за последнее время опустилась ниже психологической отметки в 300 тысяч иен.

Автор: NVIDIA Источник: hypebeast.com

Самое заметное изменение коснулось Palit GeForce RTX 5090 GameRock с 32 ГБ памяти. В магазине Dospara её стоимость снизилась с 1 288 000 до 1 048 000 иен — сразу на 240 тысяч иен, или 18,6%. В одном из магазинов токийского района Акихабара эту же видеокарту можно было найти уже за 999 800 иен. Таким образом, флагман NVIDIA впервые в этом ценовом движении оказался дешевле миллиона иен.

GeForce RTX 5080 также стала доступнее. После подорожания до 359 800 иен её стоимость снизилась до 299 800 иен. Разница составляет 60 тысяч иен, или около 16,7%.

Любопытно, что снижение цен произошло практически сразу после ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора NVIDIA. Однако связывать эти события было бы ошибкой. Японское издание Gazlog отмечает, что цены на видеокарты начали корректироваться ещё до кадровых изменений в компании.

RTX 5080 дорожала на фоне сообщений о прекращении производства версии с 16 ГБ памяти, но высокие ценники выше 300 тысяч иен начали отпугивать покупателей. В результате у продавцов стали накапливаться запасы, и им пришлось пересматривать стоимость.

С RTX 5090 ситуация складывалась иначе: поставки видеокарт начали восстанавливаться примерно 3 ноября. Новые партии получили не только Dospara, но и другие японские магазины. Увеличение предложения позволило продавцам снизить цены.

Впрочем, считать происходящее началом глобального удешевления видеокарт пока рано. Речь идёт о японском рынке и отдельных моделях, а даже после коррекции RTX 5090 остаётся чрезвычайно дорогой покупкой. Совпадение с уходом Хуанга добавило истории интриги, но настоящая причина оказалась куда прозаичнее — изменение поставок и накопившиеся складские запасы.

Источник: gazlog

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 690 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
Блог Мониторы и видеокарты 207 1200 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Водяной клоп, который держит в страхе пресноводный водоем: как охотится Белостома

В тёплых прудах и заросших заводях прячется одно из самых необычных насекомых планеты — Белостома, гигантский водяной клоп. С виду клоп напоминает помесь таракана и богомола: плоское...

Что, если облака Венеры или камни Марса обитаемы? Найден единственный след, который не способна скрыть ни одна форма жизни

Все современные программы поиска жизни в космосе опираются на земной опыт. Космические агентства ищут планеты, которые находятся на комфортном расстоянии от своих звезд, где температура позволяет...

Уборка космоса отменяется: почему «орбитальные мусоровозы» не спасут нас от космического мусора

С декабря 2024 по май 2025 года спутники группировки Starlink выполнили 144 404 маневра уклонения от потенциальных столкновений. Согласно отчетам компании SpaceX для Федеральной комиссии по связи...

Земля сама себя подставила: почему сильнейшую за 20 лет магнитную бурю на 90% создало не Солнце

В середине мая 2024 года на Земле произошла крупнейшая за два десятилетия геомагнитная буря. Серия мощных выбросов плазмы из солнечной короны достигла нашей планеты 10 мая и вызвала...

В детстве вы осознавали мир глубже, чем сегодня: ученые выяснили, куда уходит острота восприятия

В возрасте 5 или 6 лет любое событие окружающего мира вызывает у человека сильный отклик и воспринимается во всех подробностях. Ребенок, который еще не знаком с законами физики и метеорологии,...

Остров Буве: можно пересечь океан и так и не сойти на берег

Экспедицию готовили два года. Двадцать участников, судно с вертолётами, оборудование и бюджет около 750 тысяч долларов. В начале 2018 года команда добралась морем до острова Буве. Оставалось...