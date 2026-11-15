30 000 люмен всего на 20 секунд: зачем Acebeam сделала настолько мощный фонарь

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| Новость | Фонари

Acebeam представила поисковый фонарь X80GT 3 с 24 светодиодами и яркостью до 30 000 лм. Но впечатляющая цифра действует только 20 секунд, после чего электроника снижает мощность. При этом фонарь способен освещать объекты на расстоянии до 430 метров.

Автор: Acebeam Источник: www.acebeam.com

Устройство получило четыре аккумулятора 18650. В режиме Med 1 оно выдаёт 2300 лм в течение трёх часов, а при 7200 лм работает семь минут. Максимальную яркость можно включать повторно, поэтому короткий турборежим рассчитан на ситуации, когда требуется быстро осветить большую территорию.

Вторая модификация Multi-Light-Source рассчитана на другие задачи. Вместо шести белых светодиодов она получила четыре красных и два ультрафиолетовых, поэтому максимальная яркость снизилась до 23 000 лм. Зато её четыре аккумулятора можно заменить прямо в полевых условиях. У обычной версии батарейный блок несъёмный, но предусмотрена зарядка USB-C мощностью 60 Вт.

Автор: Acebeam Источник: www.acebeam.com

Обе модели весят около 560 г и оснащены дополнительным боковым фонарём на 80 лм с высокой цветопередачей. Он способен работать до 32 часов. Корпус также поддерживает установку съёмной рукоятки и штатива.

Источник: acebeam

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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