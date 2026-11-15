30 000 люмен всего на 20 секунд: зачем Acebeam сделала настолько мощный фонарь

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Acebeam представила поисковый фонарь X80GT 3 с 24 светодиодами и яркостью до 30 000 лм. Но впечатляющая цифра действует только 20 секунд, после чего электроника снижает мощность. При этом фонарь способен освещать объекты на расстоянии до 430 метров.

Устройство получило четыре аккумулятора 18650. В режиме Med 1 оно выдаёт 2300 лм в течение трёх часов, а при 7200 лм работает семь минут. Максимальную яркость можно включать повторно, поэтому короткий турборежим рассчитан на ситуации, когда требуется быстро осветить большую территорию.

Вторая модификация Multi-Light-Source рассчитана на другие задачи. Вместо шести белых светодиодов она получила четыре красных и два ультрафиолетовых, поэтому максимальная яркость снизилась до 23 000 лм. Зато её четыре аккумулятора можно заменить прямо в полевых условиях. У обычной версии батарейный блок несъёмный, но предусмотрена зарядка USB-C мощностью 60 Вт.

Обе модели весят около 560 г и оснащены дополнительным боковым фонарём на 80 лм с высокой цветопередачей. Он способен работать до 32 часов. Корпус также поддерживает установку съёмной рукоятки и штатива.

Источник: acebeam