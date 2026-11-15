Starship впервые поймали в воздухе после полёта вокруг Земли: SpaceX приблизилась к полной многоразовости

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SpaceX впервые поймала космический корабль Starship после возвращения с орбиты. Многотонная машина прошла через атмосферу, включила двигатели и самостоятельно вышла на точку захвата, где её встретили гигантские механические манипуляторы стартовой башни.

Историческое испытание состоялось 14 ноября в рамках 15-го полёта Starship. Корабль провёл в космосе около 22,5 часа, совершил 14 витков вокруг Земли и успел вывести на орбиту 26 спутников Starlink V3.

Во время возвращения Starship пробился сквозь облака, развернулся в вертикальное положение и включил двигатели для управляемого снижения. Два поворотных захвата башни Mechazilla сомкнулись вокруг корпуса корабля и удержали его над стартовой площадкой. Весь манёвр транслировался в прямом эфире.

До этого SpaceX уже трижды успешно ловила нижнюю ступень Super Heavy, однако возвращение верхней ступени с орбиты стало совершенно новой задачей. Starship возвращается на гораздо большей скорости и должен выдержать интенсивный нагрев при прохождении атмосферы.

При этом полностью успешным испытание назвать нельзя. SpaceX планировала поймать обе ступени ракеты, но Super Heavy после отделения столкнулась с проблемой при возвращении. Автоматика отменила захват башней, а ускоритель впоследствии взорвался над Мексиканским заливом.

Тем не менее компания получила важнейшее подтверждение работоспособности технологии возврата космического корабля непосредственно на стартовую площадку. Если SpaceX сможет регулярно повторять такие манёвры, Starship приблизится к полноценной многоразовой эксплуатации — без необходимости отправлять верхнюю ступень на утилизацию после каждого полёта.

Источник: space.com