OnePlus 16 получил камеру на 200 Мп и зум 120×, но испытания выявили неприятный предел

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| Новость | Смартфоны и телефоны

OnePlus 16 получил основную камеру на 200 Мп и 120-кратный зум, но максимальное приближение оказалось слабым местом смартфона. При увеличении до 10 раз фотографии сохраняют хорошую детализацию, однако дальше качество заметно падает. К такому выводу пришли специалисты Notebookcheck, проверившие возможности камерофона.

Автор: Шон Рейн Источник: unsplash.com

В основной камере установлен 200-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.6. Ему помогают сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телефотокамера с таким же разрешением, оптической стабилизацией и трёхкратным увеличением. Заявленные 120 раз достигаются уже за счёт гибридного зума, поэтому рассчитывать на детализацию оптической камеры при таком приближении не приходится.

При обычной съёмке OnePlus 16 показывает хорошие результаты: камера передаёт мелкие детали и справляется даже со сложным освещением. Но после десятикратного увеличения ситуация меняется. Алгоритмы искусственного интеллекта начинают сильнее обрабатывать изображение, из-за чего фотографии на 20-, 50- и 120-кратном зуме теряют естественность и чёткость.

Получается, что впечатляющие 200 Мп не превращают OnePlus 16 в безусловного конкурента лучших камерофонов. Для повседневной фотографии возможностей смартфона достаточно, но его главное числовое преимущество — 120-кратное приближение — не гарантирует качественных снимков удалённых объектов.

Источник: notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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