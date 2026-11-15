Новая реальность: RTX 4090 снова на прилавках, и дешевле $6599 её нет

Newegg снова предлагает видеокарты GeForce RTX 4090, но цены оказались шокирующими: самая доступная модель стоит 6599 долларов — более чем в три раза выше рекомендованной производителем (MSRP). Возобновление поставок произошло неожиданно и вызвало бурную реакцию среди геймеров и энтузиастов: возмущение вызвала именно цена, делающая карты недоступными для большинства потребителей.

На момент написания статьи на сайте Newegg можно найти несколько вариантов RTX 4090 от разных производителей, включая ASUS, MSI и Gigabyte. Цены варьируются в зависимости от модели и производителя, но все значительно превышают MSRP: ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 — $7299, MSI Suprim X GeForce RTX 4090 — $6999, Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 — $6599. Такие цены, очевидно, связаны с продолжающимся дефицитом видеокарт и высоким спросом: несмотря на постепенную стабилизацию рынка, спекулянты по-прежнему активно перехватывают товары и перепродают их по завышенным ценам. Newegg не единственный ритейлер с такими ценами — подобная ситуация наблюдается и на других площадках, хотя разброс может быть несколько меньше.

В целом возобновление продаж RTX 4090 на Newegg — одновременно хорошая и плохая новость: шанс купить карту появляется, но заоблачные цены делают её практически недоступной для большинства пользователей.

Отдельно стоит отметить, что Newegg пополнила ассортимент и видеокартами GeForce RTX 5090. Самая доступная модель, продаваемая напрямую Newegg на момент написания, — GIGABYTE AORUS RTX 5090 Xtreme Waterforce за $6,599.99, что примерно в 3,3 раза превышает рекомендованную цену NVIDIA ($1,999). В новую поставку вошли несколько моделей от ASUS, GIGABYTE и MSI в качестве товаров собственного бренда Newegg, а не от сторонних продавцов: AORUS Master ICE стоит $6,759.99, модели MSI Gaming Trio OC, Ventus 3X OC и Suprim Liquid SOC оцениваются в $6,999.99. ASUS ROG Astral RTX 5090 OC также была замечена в списке по цене $6,249.99, но уже распродана; текущая страница ROG Astral RTX 5090 OC предлагает цену $9,490.

Несмотря на абсурдность этих цен, они всё же ниже, чем пару недель назад. Опрос TechSpot за октябрь показал, что самая дешёвая RTX 5090 в США продавалась за $9,400, а большинство моделей стоили более $11,000. Дефицит наблюдается с начала октября, когда инсайдеры сообщили, что NVIDIA прекратила поставки чипов GB202 для RTX 5090 в пользу видеокарт RTX PRO для рабочих станций, а вскоре Micro Center исключила карту из каталога. NVIDIA опровергла слухи об отмене карты, но признала, что поставки ограничены. Однако некий производитель видеокарт позже сообщил, что сейчас не может заказывать комплекты GB202 и GDDR7 или размещать предварительные заказы, как раньше. Неясно, сколько карт есть в наличии у Newegg и как долго они продержатся. Китайские производители видеокарт также сообщили о планируемом повышении цен на серию RTX 50 на этой неделе, поэтому цены, вероятно, останутся высокими в ближайшее время. Тем, кто решил купить RTX 5090 для игр, стоит дважды подумать при таких ценах: RTX 5080 обойдётся значительно дешевле (по крайней мере, пока). Учитывая, как быстро появляются и исчезают запасы RTX 5090, эти предложения и цены могут измениться в любой момент.

Источник: TechPowerUp