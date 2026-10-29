Семь из девяти пределов устойчивости Земли оказались превышены: учёные предупредили о росте рисков

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Учёные установили, что человечество превысило безопасные пределы уже для семи из девяти ключевых процессов, поддерживающих стабильность земной системы. Согласно оценке Planetary Health Check 2026, к изменению климата, потере биоразнообразия, разрушению природных экосистем, нарушению круговорота пресной воды и химических элементов добавилось закисление океана. Оно стало новым признаком того, что нагрузка на планету выходит за пределы, при которых её природные системы могут сохранять устойчивость.

Планетарные границы — это научно определённые пределы изменений, за которыми растёт риск масштабных и потенциально необратимых нарушений в работе земной системы. Помимо климатических изменений, к ним относятся состояние биосферы, использование земель, пресноводный цикл, потоки азота и фосфора, а также распространение созданных человеком веществ, включая химические загрязнители.

Превышение границ не означает немедленного коллапса, но повышает вероятность опасных изменений, последствия которых могут затронуть сразу несколько взаимосвязанных природных систем.

Особое внимание исследователи уделяют закислению океана, которое связано прежде всего с поглощением морской водой углекислого газа. Из-за химических изменений снижается доступность карбонатных соединений, необходимых кораллам, моллюскам и другим организмам для формирования раковин и скелетов. Это затрудняет восстановление коралловых рифов и создаёт дополнительную нагрузку на морские пищевые цепи.

В безопасных пределах пока остаются два процесса: состояние стратосферного озонового слоя и глобальная нагрузка атмосферными аэрозолями, оцениваемая по различиям между полушариями. При этом превышение остальных семи границ продолжает усиливаться. По оценке исследователей, сочетание климатических изменений, деградации экосистем и загрязнения сокращает запас устойчивости планеты и повышает риск крупных сдвигов, которые будет трудно обратить вспять.

Источник: popularmechanics