«Пользователи неправильно его складывают»: бывший топ-менеджер LG высмеял проблемы складного iPhone

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Бывший руководитель глобальных коммуникаций LG Кеннет Хонг сравнил проблемы со складным iPhone Duo с громким скандалом вокруг антенны iPhone 4. Обсуждая сообщения о трескающихся дисплеях нового смартфона Apple, он с иронией предположил, что владельцы просто неправильно складывают устройство. Однако основную претензию Хонг адресовал не пользователям, а самой Apple — компании следует быстрее и открытее реагировать на подобные инциденты.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Поводом для обсуждения стал так называемый Crackgate: владельцы iPhone Duo сообщают о повреждениях внутреннего экрана в районе шарнира. В некоторых случаях трещины появлялись вскоре после покупки. Apple уже признала проблему у небольшого числа устройств и рекомендовала пострадавшим обратиться в службу поддержки для замены смартфона, но не раскрыла причину неисправности.

Хонг вспомнил историю с iPhone 4, когда Стив Джобс в ответ на жалобы о потере сигнала посоветовал пользователям иначе держать телефон. Эта фраза превратилась в интернет-мем о том, что покупатели якобы сами неправильно используют устройства Apple. Шутка бывшего руководителя LG отсылает именно к тому эпизоду, но нынешняя ситуация касается уже механики складного смартфона и надёжности его экрана.

По мнению Хонга, Apple не стоит затягивать с публичными объяснениями. В эпоху социальных сетей и коротких видеороликов информация о неисправностях распространяется слишком быстро, поэтому компании важно оперативно сообщать о проблеме и демонстрировать готовность разобраться в ситуации. Более открытая коммуникация могла бы помочь Apple не допустить, чтобы первые сообщения о поломках испортили репутацию её дебютного складного смартфона.

Источник: phonearena

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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