Древние предки человека ходили на двух ногах, но продолжали жить на деревьях

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| Новость | Наука и космос

Первые предки человека освоили прямохождение задолго до того, как окончательно отказались от жизни на деревьях. К такому выводу пришли исследователи, изучившие внутреннее строение костей рук и ног древних гомининов. Анализ показал, что способность ходить на двух ногах появилась раньше, чем наземный образ жизни стал для наших предков привычным.

Автор: chatgpt Источник: chatgpt.com

Учёные исследовали останки семи особей возрастом от 1,5 до 3,7 млн лет. Среди них были австралопитеки и представители раннего рода Homo. С помощью компьютерной томографии специалисты оценили прочность костей и их устойчивость к изгибу и скручиванию. У австралопитеков кости рук оставались сравнительно массивными, что указывает на сохранение развитых способностей к лазанию и активное использование деревьев, несмотря на уже существовавшие приспособления для прямохождения.

У ранних представителей рода Homo, живших примерно 1,8-2,3 млн лет назад, пропорции прочности костей уже напоминали современные человеческие. Ноги выдерживали значительно большие нагрузки по сравнению с руками. Это указывает на то, что передвижение по земле на двух ногах стало основным способом перемещения, а лазание по деревьям утратило прежнее значение. Исследователи считают, что заметный переход произошёл между периодами существования австралопитеков и ранних Homo.

Интересно, что изменения в способе передвижения совпали по времени с увеличением объёма мозга у предков человека. Учёные допускают, что необходимость преодолевать большие расстояния в поисках пищи могла предъявлять новые требования к организму и когнитивным способностям. Однако причинно-следственную связь между этими процессами исследователи пока не установили.

Источник: futura-sciences

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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