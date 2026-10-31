Древние предки человека ходили на двух ногах, но продолжали жить на деревьях

Первые предки человека освоили прямохождение задолго до того, как окончательно отказались от жизни на деревьях. К такому выводу пришли исследователи, изучившие внутреннее строение костей рук и ног древних гомининов. Анализ показал, что способность ходить на двух ногах появилась раньше, чем наземный образ жизни стал для наших предков привычным.

Учёные исследовали останки семи особей возрастом от 1,5 до 3,7 млн лет. Среди них были австралопитеки и представители раннего рода Homo. С помощью компьютерной томографии специалисты оценили прочность костей и их устойчивость к изгибу и скручиванию. У австралопитеков кости рук оставались сравнительно массивными, что указывает на сохранение развитых способностей к лазанию и активное использование деревьев, несмотря на уже существовавшие приспособления для прямохождения.

У ранних представителей рода Homo, живших примерно 1,8-2,3 млн лет назад, пропорции прочности костей уже напоминали современные человеческие. Ноги выдерживали значительно большие нагрузки по сравнению с руками. Это указывает на то, что передвижение по земле на двух ногах стало основным способом перемещения, а лазание по деревьям утратило прежнее значение. Исследователи считают, что заметный переход произошёл между периодами существования австралопитеков и ранних Homo.

Интересно, что изменения в способе передвижения совпали по времени с увеличением объёма мозга у предков человека. Учёные допускают, что необходимость преодолевать большие расстояния в поисках пищи могла предъявлять новые требования к организму и когнитивным способностям. Однако причинно-следственную связь между этими процессами исследователи пока не установили.

Источник: futura-sciences