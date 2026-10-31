Велозамок TMD Chain Lock заменил ключ смартфоном и научился подавать сигнал тревоги на 100 дБ

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Нидерландская компания TMD Locks представила умный велосипедный замок Chain Lock, который открывается через Bluetooth и самостоятельно включает сирену при попытке вмешательства. Устройство объединяет механическую защиту цепью из закалённой марганцевой стали с электронной сигнализацией громкостью 100 дБ. Производитель также заявляет о независимой сертификации ART-2.

Вместо обычного ключа используется смартфон с приложением для Android или iOS. Когда телефон оказывается в зоне действия Bluetooth, замок распознаёт владельца, после чего его можно открыть нажатием кнопки. Через приложение разрешается предоставить доступ ещё пяти пользователям, посмотреть заряд аккумулятора и последнее сохранённое местоположение велосипеда. Если смартфон недоступен, предусмотрен аварийный код для разблокировки непосредственно на корпусе.

Цепь изготовлена из закалённой марганцевой стали и усилена волокнами Kevlar и Dyneema. Датчик движения реагирует на попытки манипуляций с замком и включает звуковую сигнализацию мощностью 100 дБ. Внешняя оболочка защищает раму велосипеда от царапин, а степень защиты IP57 обеспечивает устойчивость к пыли и воде.

TMD Chain Lock выпускается в трёх вариантах: длиной 70 см и массой 1,3 кг, 110 см и 1,7 кг, а также 160 см и 2,1 кг. Аккумулятора хватает максимум на девять месяцев, полная зарядка занимает около двух часов. Замок доступен в чёрном, бежевом и тёмно-синем цветах, гарантия составляет два года, начальная цена — 229 евро.

Источник: mobiflip