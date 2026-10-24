Около 2000 лет назад в канадской Арктике начался новый рост последнего фрагмента некогда обширного североамериканского ледникового щита. По мнению ученых-геологов, это ознаменовало начало очередного ледникового периода — об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science. Этот естественный процесс наращивания льда продолжался почти два тысячелетия. Затем повышение летних температур, вызванное выбросами парниковых газов в результате человеческой деятельности, прервало его примерно в 1960 году, после чего лед начал сокращаться.

К такому выводу пришла группа исследователей под руководством геохимиков Николаса Янга и Йорга Шефера из Ламонт-Доэрти (Lamont-Doherty Earth Observatory) при Колумбийском университете (США, Нью-Йорк). Ученые проводили исследования ледяной шапки Барнса (Barnes Ice Cap) на острове Баффинова Земля, расположенном в канадской территории Нунавут. Этот ледяной массив площадью около 6000 квадратных километров и толщиной до 700 метров — последний сохранившийся фрагмент Лаврентийского ледникового щита. В период от 95 000 до 20 000 лет назад этот щит покрывал обширные территории Северной Америки (вплоть до современного штата Иллинойс в США) слоем льда, толщина которого местами превышала три километра.

Чтобы правильно оценить значимость полученных данных, важно учитывать различие, которое проводят геологи: то, что в обиходе обычно называют «ледниковым периодом», с научной точки зрения является «холодной эпохой» (гляциалом) — временем, когда ледники и ледниковые щиты значительно продвигаются вглубь континентов. В более широком смысле Земля уже около 34 миллионов лет находится в состоянии глобального оледенения, при котором полярные шапки остаются покрытыми льдом круглый год. Внутри этой эпохи холодные периоды регулярно сменяются более теплыми интервалами — такими, как нынешняя межледниковая эпоха, начавшаяся около 11 700 лет назад.

Как правило, восстановить историю минимального размера ледникового щита и его последующего роста крайне сложно: наступающие ледники скользят по поверхности, буквально «срезая» (подобно рубанку) более древние отложения. Однако в исследуемом районе Ледяная шапка Барнса относится к так называемым «холодным ледникам». Их нижняя часть намертво примерзает к скальному основанию, поэтому при разрастании ледника подстилающий слой — состоящий из мхов и карликовых кустарников — оказывается «законсервированным» внутри льда, оставаясь при этом неповрежденным.

Поскольку в период с 1960 по 2022 год край ледника отступил на 200-800 метров, эти законсервированные растительные остатки оказались на поверхности; с помощью радиоуглеродного анализа можно определить время их гибели. Кроме того, исследователи изучили 88 образцов растений, а также окружающие скалы и валуны на предмет содержания изотопа бериллия-10. Этот изотоп образуется в горных породах под воздействием космического излучения — но только в том случае, если поверхность свободна от льда и открыта для неба.

Сочетание этих двух методов измерения показывает, что около 3560 лет назад Лаврентийский ледниковый щит отступил за пределы своей нынешней границы, а в период от 3000 до 2000 лет назад достиг минимального размера. Впоследствии, из-за медленных колебаний земной орбиты и снижения интенсивности солнечного излучения, арктические летние температуры упали настолько, что около 2000 лет назад региональная снеговая линия опустилась до уровня плато на острове Баффинова Земля, и лед начал снова нарастать.

Около 70 процентов растений, возраст которых был определен в районе ледниковой шапки Барнса, погибли примерно в 1800 году — в период самых холодных летних сезонов так называемого Малого ледникового периода. В это время растущий ледяной щит уже приближался к своим максимальным размерам, зафиксированным позже, в 1960 году.

В то время как более тонкие ледниковые шапки в этом регионе начали реагировать на рост концентрации парниковых газов еще с середины XIX века, ледниковая шапка Барнса — в силу своей большей инертности — продолжала расти вплоть до 1960 года. Затем дальнейшее повышение уровня парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, привело к тому, что баланс между зимним накоплением снега и летним таянием сместился в отрицательную сторону.

Источник: Science