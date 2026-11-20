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Redmi Band 4 обещает до 21 дня автономной работы, но у нового фитнес-браслета Xiaomi обнаружился неприятный нюанс: при регулярном мониторинге здоровья зарядки хватает примерно на восемь дней. Это даже меньше, чем у предшественника Redmi Band 3, для которого заявлены девять дней в интенсивном режиме.

Разница между моделями заметнее на бумаге, чем в повседневном использовании. Максимальные 21 день достигаются при экономичном сценарии, тогда как постоянное отслеживание показателей организма сокращает автономность почти втрое. Поэтому формальное преимущество новой модели не означает, что её придётся реже ставить на зарядку.

При этом Redmi Band 4 сохранила 1,47-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц и водозащиту 5 ATM. Браслет поддерживает 50 спортивных режимов, измеряет пульс и уровень кислорода в крови, отслеживает сон. Среди изменений — металлическая текстура корпуса, изогнутое стекло 2.5D и вертикальная фактура ремешка.

В итоге обновление выглядит скорее косметическим, чем техническим прорывом. Redmi Band 4 получила более привлекательное оформление, но не предложила заметного скачка в основных характеристиках. Более того, при интенсивном использовании она уступает Redmi Band 3 по заявленному времени автономной работы.

Источник: gizmochina