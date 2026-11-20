В Англии нашли песчаное тело возрастом более тысячи лет: под ним может быть ещё одно захоронение
Археологи обнаружили на территории англосаксонского некрополя Саттон-Ху в Великобритании необычное захоронение, в котором человеческое тело сохранилось в виде плотного песчаного слепка. Под ним исследователи нашли признаки ещё одного погребения. Находка может помочь установить, как хоронили жителей Восточной Англии задолго до появления знаменитого королевского корабельного захоронения.
Необычный слепок образовался из-за особенностей местной почвы. Кислая среда разрушила мягкие ткани и кости умершего, а окружающий песок сохранил очертания человеческого тела. Подобные образования археологи называют sand bodies — песчаными телами. Они напоминают естественные слепки, по которым можно восстановить положение человека в могиле даже при отсутствии полноценного скелета.
Вместе с захоронением нашли погребальные предметы: бусины, пинцет, нож и брошь. Самая интригующая деталь — под песчаным слепком обнаружили следы второго погребения. Пока археологи не установили, действительно ли в одной могиле похоронили двух человек и были ли они погребены одновременно.
Раскопки прошли в 2025 году на участке Garden Field в рамках месячного исследования, которое проводили специалисты National Trust совместно с археологами FAS Heritage и командой документального проекта Time Team.
Ранее внимание исследователей было сосредоточено преимущественно на королевских курганах и корабельном захоронении VII века, которое предположительно связывают с королём Восточной Англии Рæдвальдом, умершим около 627 года. Новая находка относится к отдельному кладбищу и может оказаться старше знаменитого корабельного погребения.
Источник: livescience
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