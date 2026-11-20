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Археологи обнаружили на территории англосаксонского некрополя Саттон-Ху в Великобритании необычное захоронение, в котором человеческое тело сохранилось в виде плотного песчаного слепка. Под ним исследователи нашли признаки ещё одного погребения. Находка может помочь установить, как хоронили жителей Восточной Англии задолго до появления знаменитого королевского корабельного захоронения.

Автор: Harvey Mills / National Trust Images

Необычный слепок образовался из-за особенностей местной почвы. Кислая среда разрушила мягкие ткани и кости умершего, а окружающий песок сохранил очертания человеческого тела. Подобные образования археологи называют sand bodies — песчаными телами. Они напоминают естественные слепки, по которым можно восстановить положение человека в могиле даже при отсутствии полноценного скелета.

Вместе с захоронением нашли погребальные предметы: бусины, пинцет, нож и брошь. Самая интригующая деталь — под песчаным слепком обнаружили следы второго погребения. Пока археологи не установили, действительно ли в одной могиле похоронили двух человек и были ли они погребены одновременно.

Раскопки прошли в 2025 году на участке Garden Field в рамках месячного исследования, которое проводили специалисты National Trust совместно с археологами FAS Heritage и командой документального проекта Time Team.

Ранее внимание исследователей было сосредоточено преимущественно на королевских курганах и корабельном захоронении VII века, которое предположительно связывают с королём Восточной Англии Рæдвальдом, умершим около 627 года. Новая находка относится к отдельному кладбищу и может оказаться старше знаменитого корабельного погребения.

Источник: livescience