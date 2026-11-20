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Fluance представила виниловый проигрыватель RT86 за $699,99, сохранив в нём ключевые компоненты флагманской RT87. Экономия $100 обошлась без отказа от карбонового тонарма и тяжёлого акрилового диска, но производитель упростил конструкцию основания.

Диск толщиной 22 мм весит 1,85 кг — столько же, сколько у старшей модели RT87. Девятидюймовый тонарм выполнен из углеродного волокна, а его высоту можно регулировать для настройки звукоснимателя. Привод ременной, двигатель оснащён системой контроля скорости. Проигрыватель поддерживает пластинки на 33⅓ и 45 об/мин, а после окончания воспроизведения автоматически останавливает диск.

Главное отличие от RT87 скрыто в основании. Вместо двухслойной конструкции Fluance использовала однослойный корпус из MDF. При этом сохранила семиточечную изоляцию двигателя и регулируемые опорные ножки. Именно отказ от дополнительного слоя позволил снизить стоимость проигрывателя, хотя вопрос о том, насколько это повлияет на подавление вибраций, остаётся открытым.

RT86 выпускается с двумя вариантами звукоснимателя: Audio-Technica AT-VM95ML с иглой MicroLine или Ortofon 2M Blue с эллиптической иглой. Встроенных фонокорректора, Bluetooth и USB нет — для подключения к обычному линейному входу усилителя понадобится внешний фонокорректор. Вес устройства составляет 8,2 кг.

Источник: ecoustics