В материале Engadget объяснено, как расположение маршрутизатора влияет на Wi-Fi в квартире и доме. По информации публикации, слабый сигнал в дальней комнате не всегда связан с тарифом или возрастом роутера: важна точка установки.

Устройство предлагается размещать ближе к центру жилья и на высоте, например на столе или верхней полке. Причина в том, что роутер излучает сигнал в разные стороны; у стены или в шкафу зона покрытия становится неравномерной, а металл, бетон и бытовая техника рядом создают помехи. Микроволновая печь может влиять на сеть 2,4 ГГц во время работы, поскольку использует тот же диапазон.

Для двухдиапазонной модели, поддерживающей 2,4 и 5 ГГц, в материале указано различие сетей: 2,4 ГГц лучше проходит препятствия, 5 ГГц быстрее, но хуже держится на удалении. В двухэтажном доме роутер советуют устанавливать около перекрытия между этажами, а положение антенн менять в зависимости от числа этажей.

Проверка выполняется тестом скорости в той комнате, где Wi-Fi обычно слабеет: сравнение показателей до и после перестановки показывает результат. Если сигнал не добивает до части помещений, в публикации упомянуты усилитель Wi-Fi и система из нескольких точек доступа — устройств, расширяющих зону покрытия; для больших площадей один роутер может не обеспечить покрытие. В итоге Engadget перечисляет центральную открытую позицию, высоту, учет помех и контроль скорости беспроводной сети Wi-Fi.

Источник: hi-tech