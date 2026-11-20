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GPD оценила новый карманный игровой компьютер Win Mini Ultra в $1699. За эти деньги покупатель получит 14-ядерный процессор Intel Panther Lake, графику Arc B390, 32 ГБ оперативной памяти и 8-дюймовый экран с частотой 120 Гц. Но компактность здесь условная: устройство весит 845 г — почти в полтора раза больше предыдущей модели.

В основе Win Mini Ultra лежит процессор Intel Arc G3 Extreme с графикой Arc B390. Экран имеет разрешение 1920 x 1200 пикселей. За автономность отвечает аккумулятор на 56,01 Вт·ч, а для подключения периферии предусмотрены два порта USB4 v2.0 со скоростью до 80 Гбит/с.

Есть и неприятный нюанс с конфигурациями. GPD сообщила о подорожании DDR5 на 44% с августа по ноябрь 2026 года и исключила версии с 64 ГБ оперативной памяти из кампании Indiegogo. Их будут продавать только через розничные каналы. Базовая модель с накопителем на 1 ТБ обойдётся в $1699, а комплект с графической док-станцией GPD G2 — в $2149.

Массовое производство планируют начать в середине декабря 2026 года. Китайские покупатели должны получить устройства до 30 января 2027 года, международные поставки ожидаются позднее. В итоге GPD предлагает карманный компьютер с характеристиками полноценной игровой системы, но за цену, сопоставимую с мощным ноутбуком.

Источник: ithome