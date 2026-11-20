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Новый складной нож Stag Beetle объединил клинок из 67-слойной дамасской стали, титановый корпус и несколько дополнительных инструментов. Разработчик Rodman сделал ставку на предельно компактный формат: нож длиной 52 мм можно носить на связке ключей, не отказываясь от полноценного режущего инструмента.

Клинок изготовлен из дамасской стали с характерным многослойным рисунком. На его боковых поверхностях предусмотрены противоскользящие канавки, улучшающие хват при работе. Нож оснащён замком Frame Lock, который фиксируется в открытом положении и препятствует случайному складыванию.

Корпус выполнен из титанового сплава Grade 5. Конструкция дополнена выступами, напоминающими челюсти жука-оленя: они работают как открывалка для бутылок. Сам клинок можно использовать не только для резки бумаги и упаковки, но и для извлечения гвоздей, обработки дерева и вскрытия банок. В сложенном состоянии нож имеет длину около 52 мм и весит 17,1 г.

Устройство также предусматривает крепление для кольца или темляка и две тритиевые светящиеся трубки, помогающие найти нож в темноте. Сейчас Rodman собирает средства на выпуск Stag Beetle через Kickstarter. Стартовая цена составляет 27 долларов вместо заявленной розничной стоимости 39 долларов. Отправку заказов по всему миру планируют начать в январе 2027 года.

Источник: kickstarter