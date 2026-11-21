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Компания BMZ представила аккумулятор для электровелосипедов с запасом энергии 940 Вт·ч: на каждый килограмм массы приходится 247 Вт·ч.

Полутвердотельные батареи с высокой удельной энергоёмкостью уже встречаются на рынке (пример — модель Lemmo на 960 Вт·ч). Однако преодоление планки в 250 Вт·ч/кг выглядит по-настоящему серьёзным достижением. Тем более что весь блок BMZ Power2Ride RB-900 помещается в том же отсеке нижней трубы, где обычно размещаются аккумуляторы многих электрических горных, треккинговых и некоторых городских велосипедов.

У батареи BMZ Power2Ride RB-900 запас хода как минимум на 17% больше, чем у сопоставимых решений представленных сегодня на рынке. Окончательные выводы делать рано, но в BMZ полагают: компактность в сочетании с повышенной плотностью энергии позволит использовать новинку даже в рамах уменьшенного размера велосипеда.

На данный момент наивысшие показатели для батарей электровелосипедов с большим запасом энергии показывала компания Bosch, а в последнее время — Avinox, достигшие примерно 220 Вт·ч на килограмм. Поэтому заметное приближение к отметке 250 Вт·ч/кг — это реальный прогресс.

Для грузовых электровелосипедов BMZ готова предложить конфигурацию из двух батарей с суммарной ёмкостью почти 2 кВт⋅ч. По заявлению компании, её аккумуляторы уже спроектированы под совместимость с системами таких поставщиков, как Bafang, Shimano, Panasonic и ряда других. Причём батарею можно монтировать сверху, снизу или сбоку рамы велосипеда.

Разработка батареи Power2Ride RB-900 велась на европейских мощностях BMZ с прицелом на будущие требования к аккумуляторам. Изделие получило класс защиты от пыли и влаги IP67. Для максимальной безопасности пользователей RB-900 отвечает также стандартам IP67 и EN 50604-1. Конструкция батареи предусматривает и возможность замены отдельных элементов, так компания поддерживает переход батарейной отрасли к экономике замкнутого цикла.

Источник: cyclingelectric