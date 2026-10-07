Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Палеонтологи обнаружили и описали окаменелости Megacauda sungei — покрытого шерстью предка современных млекопитающих, жившего 165 миллионов лет назад. У животного, достигавшего примерно 50 см в длину и приспособленного к плаванию и добыче водных животных, выявлено мягкое нёбо, которое разделяло ротовую полость и глотку. Результаты анализа окаменелых останков опубликованы в научном журнале Nature.

Останки млекопитающего и художественная реконструкция. Автор: Li et al. Источник: ga.de

Хищник существовал в юрском периоде и вел полуводный образ жизни. Длина Megacauda sungei от кончика носа до конца хвоста составляла около 50 сантиметров, а масса тела достигала двух килограммов. По своему строению животное имело анатомическое сходство с современными бобрами, выдрами или утконосами: оно обладало коротким плотным мехом и уплощенным хвостом. Охотился хищник преимущественно в воде. Зубы животного имели загнутые назад острия. Такое строение челюстного аппарата обеспечивало надежный захват и удержание скользкой водной добычи.

Основной анатомической особенностью находки стало строение ротоглотки. У Megacauda sungei выявлено наличие мягкого нёба. Данная структура физически отделяет ротовую полость от носоглотки. У множества видов, к примеру у крокодилов, такого разделения не существует, а глотательный аппарат устроен проще. Рептилии вынуждены поднимать голову вверх, чтобы пища продвигалась по пищеводу исключительно под воздействием гравитации.

Мягкое нёбо функционирует в связке с подъязычным аппаратом. Эта биологическая система позволяет осуществлять глотательные движения независимо от силы тяжести и параллельно продолжать процесс дыхания. Палеонтолог Томас Мартин из Боннского университета указывает, что этот мышечный механизм дает возможность глотать жидкости против вектора гравитации. Для иллюстрации принципа ученый приводит способность человека пить воду через соломинку, находясь в перевернутом положении.

На первом снимке (a) представлен оригинальный вид окаменелости, на втором (b) — результат рентгенофлуоресцентного сканирования, где скелет выделен желтым цветом, остатки шерсти и контуры тканей — темно-серым, а окружающий минеральный слой — бирюзовым. Завершает сопоставление анатомическая схема (c) с детальным обозначением костей. Автор: Li et al. Источник: idw-online.de

С точки зрения эволюции млекопитающих способность одновременно дышать и глотать стала ключевым фактором развития. Эта функция является базоологическим условием для сосания материнского молока. Детеныши получают возможность непрерывно питаться, не нарушая дыхательный ритм, при этом полностью исключается риск попадания потребляемой жидкости в носовые пути.

Исследователи делают вывод, что потребление питательного молока обеспечило млекопитающим необходимые энергетические ресурсы. В долгосрочной перспективе это сделало возможным эволюционное увеличение объема головного мозга вплоть до формирования человека. Останки Megacauda sungei подтверждают, что мягкое нёбо сформировалось за миллионы лет до появления современных видов млекопитающих.

Источник: idw-online.de