BAIC скопировала Defender, но спрятала под угловатым кузовом совсем другую машину

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BAIC представила Xingtan 5X — угловатый кроссовер, внешне напоминающий Land Rover Defender, но с совершенно другой технической начинкой. Модель получила электрические и подключаемые гибридные версии, а самая мощная из них развивает 536 л. с. и оснащается полным приводом.

Автор: BAIC/Land Rover Источник: carnewschina.com

Полностью электрический вариант оборудован мотором мощностью 227 кВт (304 л. с.) и аккумулятором ёмкостью 81,9 кВт·ч. Запас хода достигает 625 км по циклу CLTC. Благодаря 800-вольтовой архитектуре заряд батареи с 30 до 80% занимает 14,5 минуты.

Гибридная линейка включает переднеприводную версию с одним электромотором мощностью 200 кВт и полноприводную с двумя двигателями суммарной мощностью 400 кВт (536 л. с.). Последняя проезжает до 285 км исключительно на электротяге. Для движения по сложному рельефу предусмотрены блокировка заднего дифференциала и специальный режим на малой скорости.

Длина автомобиля составляет 4865 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1910 мм, колёсная база — 2875 мм. В оснащение отдельных комплектаций входят система помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5 Pro, 27 датчиков и твердотельный лидар. За первые 23 дня предпродаж BAIC получила 30 208 заказов на Xingtan 5X.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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