Объектив Voigtländer NOKTON 35mm F1.2 получил версии для Sony и Nikon

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Cosina представила полнокадровый объектив Voigtländer NOKTON 35mm F1.2 Aspherical для беззеркальных камер Sony и Nikon. Новинка получила светосильную оптику с диафрагмой F1.2, металлический корпус и ручную фокусировку. При этом масса объектива не превышает 390 г.

Оптическая схема включает девять элементов в семи группах, в том числе две двусторонние асферические линзы. Диафрагма с 12 лепестками закрывается до F22. Минимальная дистанция фокусировки составляет 30 см, диаметр резьбы для фильтров — 58 мм.

У Sony E объектив весит 380 г, у Nikon Z — 390 г. Обе версии оснащены электронными контактами для передачи данных в EXIF и взаимодействия с электроникой камеры. Nikon Z дополнительно поддерживает трёхосевую стабилизацию и функции помощи при ручной фокусировке. Продажи начнутся в декабре 2026 года. Цена составит 154 000 иен за Sony E и 143 000 иен за Nikon Z с учётом налогов.

Источник: ithome