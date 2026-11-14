Объектив Voigtländer NOKTON 35mm F1.2 получил версии для Sony и Nikon

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фото и аксессуары

Cosina представила полнокадровый объектив Voigtländer NOKTON 35mm F1.2 Aspherical для беззеркальных камер Sony и Nikon. Новинка получила светосильную оптику с диафрагмой F1.2, металлический корпус и ручную фокусировку. При этом масса объектива не превышает 390 г.

Автор: Cosina Источник: www.ithome.com

Оптическая схема включает девять элементов в семи группах, в том числе две двусторонние асферические линзы. Диафрагма с 12 лепестками закрывается до F22. Минимальная дистанция фокусировки составляет 30 см, диаметр резьбы для фильтров — 58 мм.

У Sony E объектив весит 380 г, у Nikon Z — 390 г. Обе версии оснащены электронными контактами для передачи данных в EXIF и взаимодействия с электроникой камеры. Nikon Z дополнительно поддерживает трёхосевую стабилизацию и функции помощи при ручной фокусировке. Продажи начнутся в декабре 2026 года. Цена составит 154 000 иен за Sony E и 143 000 иен за Nikon Z с учётом налогов.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 251 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
Блог Фото и аксессуары 161 760 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Когда Средиземное море почти высохло: что осталось на дне и можно ли было туда спуститься

Представьте, что море отступило не на несколько метров, а почти на два километра вниз. Бывший берег оказался далеко наверху. Между Европой и Африкой открылись огромные пространства, а оставшаяся...

A4TECH Bloody MS76 Plus — обзор механической клавиатуры с горячей заменой магнитных свитчей и частотой опроса 8000 Гц

Сегодня на обзоре обновленная модель MS76 Plus от A4Tech Bloody. У нее также съемные магнитные свитчи и весь список заведенных функций этих переключателей, что и у MS76. В основе расширенного...

Самый массовый обман аудиотехники 90-х: почему магнитолы из Китая с наклейкой «500 Вт» играли не громче советской «Весны»

В начале 1990-х годов на постсоветский рынок хлынул поток массовой электроники из Юго-Восточной Азии. Среди прочего появились компактные кассетные магнитолы и музыкальные центры, на корпусах...

✦ ИИ  Можно ли вычислить человека по IP-адресу и узнать, где он живёт на самом деле

В интернете регулярно появляются истории о том, как неизвестный собеседник вычислил человека по IP-адресу, узнал его домашний адрес и даже определил, в какой квартире он находится. Иногда такие...

Куда сходить в Москве в ноябре: выставки и мероприятия, которые не стоит игнорировать

Год уже близится к финалу, но музеи и галереи Москвы продолжают радовать новыми открытиями. К 160-летию Льва Бакста - новый проект Третьяковской галереи Несколько дней назад в Инженерном...

Хищную улитку завезли на Гавайи для борьбы с гигантской африканской — вредитель остался, а местные улитки начали исчезать

В 1955 году на Гавайях решили бороться с одним чужеродным видом при помощи другого. Гигантская африканская улитка Lissachatina fulica уже почти два десятилетия размножалась в садах и на плантациях,...