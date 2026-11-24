Ученые опубликовали в журнале Science Advances результаты компьютерного моделирования, объясняющего исчезновение неандертальцев в Европе. Расчеты показали, что ключевым фактором вымирания древних людей стало массовое расселение Homo sapiens на континенте, которое нарушило связи между группами неандертальцев и лишило их возможности восстанавливать численность.

Десятилетиями антропологи спорили о главной причине исчезновения неандертальцев около 40 тысяч лет назад, называя либо похолодание климата, либо конкуренцию с современными людьми. Чтобы разделить эти факторы, специалисты из университетов Кантабрии, Кембриджа и Севильи под руководством Марко Видаль-Кордаско и Аны Белен Марин-Арройо создали модель NEAR. Программа воссоздала демографию Евразии в период от 55 до 27 тысяч лет назад на основе данных о палеоклимате, продуктивности экосистем, биомассе травоядных и пищевой конкуренции с хищниками.

Авторы исследования проанализировали тысячи сценариев с учетом рациона, темпов роста популяций и мобильности групп. Моделирование показало, что без Homo sapiens климатические колебания, включая резкое похолодание между 45 и 40 тысячами лет назад, сокращали кормовую базу и вынуждали неандертальцев отступать на юг и запад Европы. Однако сам по себе климат приводил к полному вымиранию вида на континенте менее чем в 2% симуляций.

На иллюстрации показано, какую максимальную популяцию древних людей могла стабильно прокормить природа Европы без истощения пищевых ресурсов и вреда для экосистемы (в экологии этот показатель называют ёмкостью среды): (A) Средняя потенциальная численность неандертальцев (Homo neanderthalensis). (B) Средняя потенциальная численность людей современного типа (Homo sapiens). (C) Соотношение популяций: сколько представителей Homo sapiens приходилось на одного неандертальца в тех же природных условиях. Автор: Marco Vidal-Cordasco Источник: www.science.org

Появление Homo sapiens существенно повышало риск вымирания неандертальцев. За счет меньших энергозатрат и особенностей питания современные люди поддерживали плотность населения в среднем на 35% выше (около 19,8 человека на 100 квадратных километров). Занимая освободившиеся земли, Homo sapiens блокировали неандертальцам путь для обратного расселения на север и восток при потеплениях. В итоге популяции древних людей оказывались в изоляции, теряли контакты и не могли обмениваться генами.

Модель подтвердила решающую роль связей между группами. При низкой рождаемости высокая мобильность удерживала вероятность вымирания неандертальцев на уровне 16%, тогда как изоляция повышала ее до 98,2%. Резкие похолодания (события Хайнриха) усиливали давление конкурентов и поднимали риск исчезновения даже для более крупных популяций с 10,4% до 63,5%. Авторы заключили, что экспансия Homo sapiens и вымирание неандертальцев были взаимосвязанными демографическими процессами.

Источник: science.org