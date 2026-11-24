В 28 световых годах от Земли обнаружена необычная система из трёх звёзд, происхождение которой пока не могут объяснить астрономы. В неё входят красный карлик и два белых карлика — чрезвычайно плотных остатка звёзд, завершивших свою эволюцию. Аналогичной конфигурации в радиусе 100 световых лет от Солнца исследователи не обнаружили.

Систему назвали Welopōʻai. Её нашли случайно во время поиска экзопланет с помощью инструмента SPIRou на Канадско-Франко-Гавайском телескопе. Вместо небольших колебаний звезды, характерных для воздействия планеты, прибор зафиксировал изменения лучевой скорости почти на 16 км/с. Это указало на присутствие гораздо более массивного невидимого спутника.

После нескольких лет наблюдений объект удалось подтвердить с помощью телескопа Gemini North на Гавайях. Он оказался белым карликом массой около 62% массы Солнца. Красный карлик имеет 42% солнечной массы, а расстояние между ними составляет 4,6 астрономической единицы — меньше, чем расстояние от Солнца до Юпитера. Погрешность определения масс не превышает 1%. Третий участник системы — ещё один белый карлик — находится значительно дальше: примерно в 129,3 астрономической единицы и совершает полный оборот вокруг внутренней пары приблизительно за 1000 лет.

Загадка связана с прошлым этой системы. Звезда, превратившаяся в обнаруженный белый карлик, прежде была примерно на 40% массивнее Солнца. Перед завершением своей эволюции она раздулась до размеров красного гиганта — в сотни раз больше первоначальных. Такое расширение обычно должно было поглотить соседний красный карлик, столкнуть звёзды или существенно изменить их орбиты. Однако красный карлик уцелел и сохранил относительно широкую устойчивую орбиту. Астрономы пока не знают, как именно это произошло, и рассчитывают восстановить историю системы по дальнейшим наблюдениям гравитационного взаимодействия трёх звёзд.

Источник: space.com