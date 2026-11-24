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Samsung придётся переделывать системный интерфейс Galaxy из-за ошибки, которую пользователи обнаружили после обновления QuickStar. Даже компактная дата вроде 11/21 теперь отображается со смещением вверх, нарушая выравнивание строки состояния. Исправление появится только в One UI 9.5.

Проблема затронула QuickStar — модуль Good Lock, позволяющий менять внешний вид верхней панели смартфона. После обновления дата стала занимать больше визуального пространства и выглядит неаккуратно. Дополнительное неудобство обнаружилось при настройке дня недели: пользователь сообщил, что после его добавления вернуть прежний вариант отображения уже нельзя.

Samsung признала, что обычного обновления QuickStar для решения проблемы недостаточно. По словам модератора официального сообщества компании, потребуется изменение системного программного обеспечения. Исправление включили в планы One UI 9.5, однако конкретные сроки его появления и список совместимых устройств пока не раскрыты.

Источник: gizchina