Компания Honor без лишнего шума представила глобальную версию флагмана Magic 9 Pro Max. От варианта для китайского рынка её отличает лишь одна деталь — это немного уменьшенная батарея на 8000 мА*ч вместо 8800 мА*ч у «китайца». Все остальные параметры остались прежними.

Основой смартфона стал топовый чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, что набирает до 5 миллионов очков AnTuTu. AMOLED-дисплей получил диагональ 6,8 дюйма, разрешение 1.5К, динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц (LTPO), защиту от мерцания и максимальную яркость около 2000 нит. Батарея модели поддерживает проводную зарядку на 100 Ватт, а также беспроводную зарядку на 80 Ватт. Из коммуникаций поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 6.3, ИК-порт, NFC и USB 3.2. Разумеется, есть защита от воды по сертификату IP69K.

Главную ставку флагман делает на камеру. Задний набор представлен двумя сенсорами на 200 МП (главный + телевик-перископ с 3,5-кратным зумом), а также ультрашириком на 50 МП с автофокусом. Обещают продвинутую оптическую стабилизацию. Фронталка тоже не подкачала: в её качестве используется квадратный сенсор на 55 МП с автофокусом. Дополняет картину 3D-сканер для разблокировки по лицу.

Honor Magic 9 Pro Max уже объявился в Гонконге, где цена версии 12/512 составила 10999 местных долларов ($1400 или 115 000 рублей). Также новинку можно купить в Малайзии, где за тот же вариант просят 5999 ринггит или $1460/120 000 рублей. В ближайшее время смартфон можно ожидать и в других странах, включая Россию.

Источник: Helpix