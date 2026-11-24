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Компания TCL CSOT продемонстрировала 14-дюймовый дисплей, потребляющий менее одного ватта. Панель установили в прототип ноутбука Lenovo Yoga Pro на выставке DTC 2026.

Экран выполнен по технологии IPS с разрешением 1920 на 1200 точек и адаптивной частотой 120 Гц. Заявленный показатель энергопотребления относится ко всему жидкокристаллическому модулю вместе с подсветкой. Обычные панели такого размера расходуют от 3 до 4,5 ватт. Вес нового модуля составляет около 100 граммов вместо привычных 250-350. Производитель пока не опубликовал официальные данные о яркости. Представители на выставке называют диапазон 300-400 нит. Этого хватит для офиса, но значительно ниже показателей премиальных ноутбуков с яркостью 500+ нит. Системных тестов автономности не публиковалось. Экономия на экране не дает пропорционального прироста времени работы.

О сроках выхода серийных ноутбуков с этой панелью не сообщается. Некоторые источники говорят о 2027 годе, но обе компании официально этого не подтверждали.

Источник: Hardware Busters