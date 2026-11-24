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Группа астрономов предложила новую версию устройства внешней части Солнечной системы. По их расчётам, за поясом Койпера может обращаться крупное ледяное тело Planet X2, которое влияет на орбиты отдельных транснептуновых объектов.

Работу опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. В исследовании приняли участие Patryk Sofia Lykawka из Университета Киндай и Университета Южного Квинсленда, Pedro Bernardinelli из Вашингтонского университета и Jonti Horner из Университета Южного Квинсленда.

Учёные смоделировали развитие внешней части Солнечной системы на протяжении 4,5 млрд лет. В одном сценарии учитывались только известные планеты-гиганты, в другом к ним добавляли гипотетическое массивное тело за пределами пояса Койпера.

Второй вариант лучше объяснил поведение двух групп далёких объектов. Первая движется по орбитам с очень большим наклоном, а у второй ближайшая точка к Солнцу лежит за орбитой Плутона.

По расчётам авторов, Planet X2 может быть сверхземлёй массой от одной до двух земных. Её орбита проходит на расстоянии 200-500 астрономических единиц от Солнца, а большая полуось оценивается в 350-500 астрономических единиц.

Гипотетическая планета не обязана пересекать орбиту Нептуна. Её минимальное расстояние до Солнца не опускается ниже 200 астрономических единиц, то есть она должна оставаться в крайне холодной области внешней Солнечной системы.

Авторы предполагают, что Planet X2 могла сформироваться ближе к Солнцу, а затем быть выброшена на дальнюю орбиту. Причиной могло стать гравитационное взаимодействие с Юпитером, Сатурном, Ураном или Нептуном в ранний период существования системы.

Автор: Патрик София Лыкавка и др. Источник: www.sciencealert.com

Гипотеза не заменяет популярную идею о Planet Nine. В другой модели Planet Nine оценивают как тело массой около 4,4 земной, движущееся по орбите с большой полуосью около 290 астрономических единиц.

Обе гипотезы объясняют разные наборы орбитальных особенностей. Поэтому авторы не исключают, что за пределами Нептуна может существовать только один из объектов, оба сразу либо ни один.

Модель Planet X2 не воспроизводит все доступные наблюдения без отклонений. Например, распределение больших полуосей объектов, найденных в рамках Dark Energy Survey, не совпадает с расчётами в полной мере.

Исследователи считают это естественным ограничением. Известных далёких объектов пока слишком мало, а точное моделирование эволюции Солнечной системы требует учёта множества факторов.

Проверить предположение поможет обсерватория Vera C. Rubin в Чили. Её телескоп должен пополнить каталог транснептуновых объектов и дать больше данных для проверки орбитальных моделей.

Если Planet X2 реальна, её влияние должно проявляться в новых наблюдениях. Однако обнаружить сам объект будет трудно: на такой удалённости он должен быть очень тусклым и медленно перемещаться по небу.

Пока Planet X2 остаётся гипотезой. Учёным предстоит исключить другие причины необычных орбит и сверить предсказания модели с будущими наблюдениями.

Источник: ScienceAlert