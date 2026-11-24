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Кроссоверы Kaiyi X7 Kunlun с параллельной гибридной установкой вернулись на российский рынок — теперь в роли базы для роботакси «Яндекса». Модель Kunlun iHD оснащена 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем, электромотором и трансмиссией 1DHT. Совокупная мощность силовой установки составляет 360 л. с., батарея ёмкостью 27,2 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге порядка 210 км.

На автомобили установлен комплекс автономного вождения от «Яндекса»: в него входят LiDAR-датчики, камеры, радары, модуль позиционирования и вычислительные блоки; дополнительные сенсоры размещены на передних крыльях и крыше.

Тестирование автономных кроссоверов проходит в Москве в районах, где действует экспериментальный правовой режим. В «Яндексе» планируют после завершения испытаний ввести эти машины в эксплуатацию наравне с другим флотом и постепенно расширять сервис автономных пассажирских перевозок.

По данным «Автостат Инфо», в октябре 2026 года на учёт в России поставили 173 новых кроссовера Kaiyi X7 Kunlun — предположительно, именно столько единиц пошло под переоборудование в роботакси. Возвращением модели на рынок занимается компания «Вотур Мотор Рус», которая ранее оформила сертификаты и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на гибридную версию.

Источник: китайские автомобили