Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

HUAWEI представила MateBook Fold S, компактный складной компьютер на операционной системе HarmonyOS 7 PC с гибким экраном и дополнительным дисплеем на задней панели. Продажи в Китае начнутся 27 ноября 2026 года, стоимость — от 14 999 юаней, примерно 172 000 рублей.

Модель продолжает линейку MateBook Fold, но рассчитана на более мобильное использование. Оригинальный MateBook Fold имеет диагональ 18 дюймов (около 45,7 см). Новый MateBook Fold S получил основной экран диагональю 14,7 дюйма (около 37,3 см). Устройство можно раскрыть в полноценный планшет или сложить в формат небольшого ноутбука.

Основной дисплей выполнен по технологии OLED, то есть на органических светодиодах, которые излучают свет без отдельной подсветки. Разрешение экрана составляет 3240 x 2160 пикселей, соотношение сторон — 3:2. Частота обновления изменяется от 1 до 120 Гц, то есть количество раз в секунду, когда изображение перерисовывается. Пиковая яркость достигает 1600 нит (единица измерения яркости). Экран поддерживает стандарт HDR Vivid, который расширяет диапазон яркости и цветов в видео. Антибликовое покрытие отражает 2,2% падающего света.

На задней стороне расположен квадратный дополнительный дисплей диагональю 10,2 дюйма (около 25,9 см) с разрешением 980 x 980 пикселей. Его частота обновления составляет 120 Гц, яркость — до 2500 нит.

Толщина корпуса равна 6,49 мм, масса — 639 г. Для сравнения, 13-дюймовый MacBook Air весит около 1,23 кг. На задней панели установлена откидная подставка. Для работы с текстом и документами можно подключить складную клавиатуру с тачпадом (сенсорной панелью вместо мыши) и стилус M-Pencil.

В основе компьютера лежит процессор Kirin XE90, разработанный специально для персональных компьютеров. Система охлаждения включает керамический композитный материал, микроканальную теплопередачу (отвод тепла через множество тонких каналов) и вентилятор. Она поддерживает производительность до 22 Вт (ватт, единица мощности). Конфигурации различаются объёмом оперативной памяти (ОЗУ, где хранятся данные для текущих задач): 16, 24 или 32 ГБ. Накопитель, где хранятся файлы и программы, имеет объём до 1 ТБ.

На внешней стороне устройства установлена основная камера на 50 Мп (мегапикселей) и мультиспектральный сенсор, который фиксирует свет в нескольких диапазонах спектра. Внутри расположен фронтальный модуль на 12 Мп с инфракрасной камерой для распознавания лица. Звук обеспечивают четыре динамика с отдельными высоко- и низкочастотными модулями.

Аккумулятор поддерживает зарядку мощностью 66 Вт. До 55% запаса энергии восполняются за 30 минут, полная зарядка занимает около 65 минут. Также предусмотрена обратная зарядка мощностью 66 Вт, при которой компьютер может передавать энергию другим устройствам.

Цены в Китае начинаются от 14 999 юаней (около 172 000 ₽) за версию с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Конфигурация 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит 22 999 юаней (около 264 000 ₽). Специальная версия MateBook Fold S x SHANGXIA за 24 999 юаней (около 287 000 ₽) поставляется с фирменной сумкой. Продажи MateBook Fold S начнутся 27 ноября.

Источник: 4pda