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Компания Kovea выпустила компактную туристическую плиту Container Stove, которая в сложенном состоянии выглядит как небольшая металлическая коробка. Однако внутри корпуса скрывается полноценная газовая горелка. Чтобы подготовить ее к работе, достаточно раскрыть футляр, разложить горелку и повернуть четыре опоры для посуды. В результате получается устойчивая одноконфорочная плита для приготовления еды на природе.

Главная особенность разработки — необычная конструкция, позволяющая совместить горелку и защитный контейнер в одном устройстве. В сложенном виде плита занимает всего 12,5 x 8,2 x 8,2 см, поэтому ее можно разместить даже в небольшом походном ящике вместе с другим снаряжением. Для использования потребуется отдельный баллон с бутаном, который устанавливается через заднюю часть корпуса.

Мощность горелки составляет 8700 BTU. Она получила вогнутую форму, помогающую защитить пламя от ветра. Благодаря невысокому расположению опор посуда находится ближе к источнику тепла. По данным производителя, литр воды на такой плите можно вскипятить немногим более чем за три минуты.

Вес устройства составляет 630 г. Еще 109 г приходится на комплектный чехол. Модель рассчитана прежде всего на автомобильные путешествия и кемпинг, где компактность и удобство хранения важнее минимальной массы снаряжения.

Сейчас версия из нержавеющей стали продается в США примерно за 150 долларов в зависимости от магазина.

Источник: Newatlas