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Google может добавить в YouTube для Android возможность менять значок приложения. Среди нескольких вариантов оформления обнаружилась иконка в виде старого телевизора, знакомая владельцам первого iPhone. Именно так выглядел YouTube в первые годы существования смартфона Apple, задолго до появления привычного логотипа с кнопкой воспроизведения.

На возможное нововведение обратили внимание специалисты Android Authority, изучившие тестовую версию приложения. В ней нашли несколько альтернативных значков, которые могут стать доступны пользователям. Помимо современной иконки, компания, судя по всему, готовит варианты с оформлением из прошлых лет.

Особый интерес представляет изображение телевизора в стиле 1950-х годов. Такой значок использовался на первом iPhone, представленном в 2007 году. В то время YouTube входил в число предустановленных приложений Apple, а его оформление заметно отличалось от современных иконок. Вместо минималистичного логотипа пользователи видели изображение настоящего телевизора с экраном и корпусом.

Ситуация изменилась в 2013 году, когда Apple выпустила iOS 7 и отказалась от прежнего подхода к оформлению интерфейса. Вместе с другими приложениями YouTube получил плоскую иконку. Позже сервис перестал быть частью стандартного набора программ iPhone, а его установкой занялась сама Google.

Еще один обнаруженный вариант напоминает раннее оформление логотипа YouTube с надписью, разделенной на две части. Таким образом, компания может предоставить пользователям несколько вариантов значка на выбор, включая те, которые связаны с разными периодами истории сервиса.

Настройка, вероятно, появится непосредственно в приложении: для выбора оформления предусмотрен отдельный пункт в разделе внешнего вида. Пока функция обнаружена только в тестовой версии YouTube для Android. Компания еще не объявила сроки ее появления в общедоступном приложении.

Источник: Phonearena