Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

На Kickstarter представили компьютерную мышь Borslon, которая крепится непосредственно на указательный палец. Вместо привычного корпуса с кнопками разработчики предложили компактное устройство, позволяющее управлять курсором движениями пальца. Интерес к разработке оказался значительно выше ожиданий: участники краудфандинговой кампании уже перечислили более 50 000 долларов — в десять раз больше первоначальной цели.

Borslon весит 36 г и надевается на указательный палец. Оптический сенсор находится снизу, поэтому для перемещения указателя по экрану достаточно двигать пальцем по поверхности стола. При этом устройство не обязательно постоянно носить на пальце: его конструкция позволяет складывать корпус и пользоваться мышью более привычным способом, удерживая ее в руке.

Органы управления разместили сбоку, рядом с большим пальцем. Там находятся колесо прокрутки и пять дополнительных кнопок, назначение которых можно менять самостоятельно. В частности, на них предлагается перенести обычные щелчки левой и правой кнопок мыши.

Разработчики в первую очередь ориентируются на любителей компьютерных игр, особенно шутеров от первого лица. Для таких игр важны скорость реакции и точность управления, поэтому новинка получила игровой сенсор PAW3395 и поддержку частоты опроса до 8000 Гц. Подключение к компьютеру осуществляется через USB-C.

Начать отправку первых экземпляров покупателям создатели проекта рассчитывают в феврале 2027 года. На этапе краудфандинговой кампании устройство предлагают примерно за 8000 рублей. В дальнейшем стоимость устройства должна увеличиться почти до 13000 рублей.

Источник: Rozetked