Компьютерную мышь превратили в напальчник: Borslon для любителей шутеров уже собрала на Kickstarter в 10 раз больше запланированной суммы
На Kickstarter представили компьютерную мышь Borslon, которая крепится непосредственно на указательный палец. Вместо привычного корпуса с кнопками разработчики предложили компактное устройство, позволяющее управлять курсором движениями пальца. Интерес к разработке оказался значительно выше ожиданий: участники краудфандинговой кампании уже перечислили более 50 000 долларов — в десять раз больше первоначальной цели.
Borslon весит 36 г и надевается на указательный палец. Оптический сенсор находится снизу, поэтому для перемещения указателя по экрану достаточно двигать пальцем по поверхности стола. При этом устройство не обязательно постоянно носить на пальце: его конструкция позволяет складывать корпус и пользоваться мышью более привычным способом, удерживая ее в руке.
Органы управления разместили сбоку, рядом с большим пальцем. Там находятся колесо прокрутки и пять дополнительных кнопок, назначение которых можно менять самостоятельно. В частности, на них предлагается перенести обычные щелчки левой и правой кнопок мыши.
Разработчики в первую очередь ориентируются на любителей компьютерных игр, особенно шутеров от первого лица. Для таких игр важны скорость реакции и точность управления, поэтому новинка получила игровой сенсор PAW3395 и поддержку частоты опроса до 8000 Гц. Подключение к компьютеру осуществляется через USB-C.
Начать отправку первых экземпляров покупателям создатели проекта рассчитывают в феврале 2027 года. На этапе краудфандинговой кампании устройство предлагают примерно за 8000 рублей. В дальнейшем стоимость устройства должна увеличиться почти до 13000 рублей.
Источник: Rozetked
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