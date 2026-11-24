Энтузиасты добавили поддержку DirectX 12 и RTX 50 в Windows 7
Команда WDDM2Win7 создала неофициальное решение, позволяющее старой операционной системе работать с актуальным графическим API. Разработчики перенесли дисплейную модель из «десятки» на уровень ядра.
Утилита мониторинга показала, что компьютер видит чипы Intel UHD 770, GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060 XT. Инсталляция происходит вручную через системные настройки оборудования. Авторы утверждают, что на части устройств запускаются Vulkan 1.4, трассировка и DLSS.
Профильный ресурс Wccftech сомневается в стабильности этих технологий и ждет результатов проверок. Замеров FPS в играх не публиковалось. Из-за отсутствия сертификации античит-системы на серверах, скорее всего, не пропустят такие ПК. Официальная поддержка «семерки» прекращена давно. Создатели советуют ставить сборку на изолированные машины для ретро-развлечений.
Источник: Hardware Busters
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