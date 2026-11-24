Samsung готовит неожиданное упрощение камеры Galaxy S27 Ultra: смартфон может лишиться лазерного автофокуса, который использовался во флагманах серии с 2021 года. На его место, по данным инсайдера Ice Universe, придёт система фокусировки с применением ИИ. Причём это не единственное сокращение: ранее сообщалось об отказе от отдельной камеры с трёхкратным оптическим зумом.

В итоге Galaxy S27 Ultra рискует получить всего три задние камеры вместо четырёх. Предполагаемая конфигурация включает основной модуль на 200 Мп, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и перископический телеобъектив на 50 Мп с пятикратным оптическим приближением. Отдельного трёхкратного зума и лазерного дальномера в этой схеме уже нет.

Но именно отказ от лазерного автофокуса вызывает больше вопросов. Samsung добавила его после проблем с фокусировкой Galaxy S20 Ultra. Начиная с Galaxy S21 Ultra отдельный дальномер помогал быстрее наводиться на объект, особенно при слабом освещении и съёмке с близкого расстояния. Теперь производителю предстоит показать, что новая система справится без этого компонента.

Пока остаётся загадкой, какую именно технологию Samsung использует вместо лазерного модуля и насколько хорошо она будет работать в сложных условиях. Все сведения основаны на утечках, официального подтверждения нет. Получается, Galaxy S27 Ultra может стать флагманом, в котором Samsung предложит меньше специализированного оборудования, рассчитывая компенсировать его отсутствие вычислительными возможностями.

Источник: notebookcheck