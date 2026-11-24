Shuttle вывела на рынок мини-ПК NW10U, который можно спрятать за монитором, но использовать в качестве постоянно работающего компьютера. Устройство объёмом всего 0,4 литра рассчитано на эксплуатацию 24 часа в сутки при температуре от 0 до 50 °C. В зависимости от конфигурации оно оснащается процессорами Intel Core 3 304, Core 5 320 или шестиядерным Core 7 350 семейства Wildcat Lake.

При габаритах 103 x 97 x 36,5 мм компьютер поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6400. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 2280 с PCIe 4.0 x2 и поддержкой RAID 0/1. Одновременно можно подключить три 4K-дисплея: через HDMI 2.1 и два USB-C с DisplayPort 2.1. Встроенная графика Intel Xe3 дополнена возможностями NPU для задач искусственного интеллекта. Заявленная мощность процессоров составляет 15 Вт.

Однако NW10U интересен не только размерами. Shuttle предусмотрела автоматический запуск после восстановления электропитания, включение по расписанию RTC и Wake-on-LAN. Эти функции востребованы в цифровых вывесках, торговых терминалах и офисных системах, которые должны работать без постоянного участия персонала. Компьютер поставляется с Windows 11 IoT, а крепление VESA позволяет установить его непосредственно за экраном.

Источник: ithome