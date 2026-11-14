Следы воды обнаружены на окраинах Солнечной системы — ее состав отличается от земного

Международная группа ученых обнаружила свидетельства наличия воды в материале, происходящем с окраин Солнечной системы. Исследования показывают, что ее изотопный состав отличается от земного. Это открытие требует нового взгляда на происхождение Солнечной системы.

Последние результаты, о которых сообщает ScienceAlert, основаны на анализе микроскопических пылевых частиц, происходящих из пояса Койпера. Этот пояс простирается за пределы орбиты Нептуна и содержит миллионы объектов, состоящих преимущественно из льда. Ученые выделили 12 пылевых частиц, попавших на Землю из этой далекой части Солнечной системы, что позволило провести уникальный анализ их химического состава.

Частицы достигли стратосферы, где были собраны специализированными самолетами НАСА. Каждая из этих частиц имела размер всего 10-30 микрометров, но их структура указывает на то, что они образовались в условиях, значительно отличающихся от тех, которые наблюдаются ближе к Солнцу. Исследователи отметили, что изученные частицы были примерно в четыре раза богаче углеродом, чем углеродистые метеориты. Это дает важную подсказку о том, что материал возник в месте, где химические процессы протекали иначе, чем во внутренней части Солнечной системы.

Наличие глинистых минералов, таких как сапонит и серпентин, в частицах имело ключевое значение для открытия. Эти минералы образуются при химическом взаимодействии воды с горными породами. Это означает, что жидкая вода должна была существовать в родительских телах этих частиц в далеком прошлом. Хотя пояс Койпера сейчас представляет собой ледяную пустыню, радиоактивность или тепловые эффекты столкновений могли когда-то нагревать недра этих объектов.

Наиболее интригующей частью открытия является анализ изотопов кислорода в частицах. Эти результаты выявили необычное преобладание более тяжелых форм кислорода, что указывает на их происхождение из области, где вода сохранила свой первоначальный изотопный состав. Как подчеркивают исследователи, «результаты предоставляют убедительные доказательства существования большого резервуара тяжелой воды за орбитами газовых гигантов, который оставался изолированным от зоны, расположенной ближе к Солнцу, на протяжении миллиардов лет».

На основе плотности следов радиационного повреждения ученые смогли определить, что частицы находились в межпланетном пространстве очень долгое время, простираясь от пояса Койпера. Это явление объясняет так называемый эффект Пойнтинга-Робертсона, при котором космическая пыль движется по спирали к Солнцу под воздействием небольшого сопротивления солнечного света, что позволяет оценить ее траекторию.

Ученые считают, что изоляция этого резервуара воды может быть объяснена влиянием Сатурна, который оказал стабилизирующее воздействие на эту часть материала в протопланетном диске. Модели показывают, что гигантские планеты могли образовать барьер, блокирующий движение материала ближе к звезде.

Исследование знаменует собой прорыв в понимании распределения и истории воды в Солнечной системе. Эксперты подсчитали, что до 25% межпланетной пыли, достигающей окрестностей Земли, может происходить из пояса Койпера. Это открытие предполагает, что частицы из самой ранней Солнечной системы все еще попадают на Землю — и могут содержать ключ к пониманию прошлого Вселенной.

Источник: ScienceAlert