Телескоп «Джеймс Уэбб» впервый поймал предсказанный 40 лет назад сигнал из космоса

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Космический телескоп Джеймса Уэбба впервые обнаружил исключительно слабый сигнал света, излучаемый катионом триводорода (H3+), ключевым элементом космической химии. Это новаторское открытие может пролить новый свет на процессы, происходящие вокруг молодых звезд.

Автор: NASA Источник: science.nasa.gov

Группа астрономов во главе с Дэвидом Нойфельдом из Университета Джона Хопкинса, используя наблюдения с космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), обнаружила чрезвычайно слабое излучение от катиона триводорода (H3+). Эта молекула играет фундаментальную роль в межзвездной химии, обеспечивая основу для образования более сложных органических соединений. Однако конкретный тип света, который она должна излучать при вращении, оставался загадкой для ученых на протяжении десятилетий.

В 1986 году ученые Фу-Ши Пан и Такеши Ока из Чикагского университета предсказали, что вращающаяся молекула H3+ должна излучать очень слабый свет. Хотя ее структура препятствует формированию типичного вращательного спектра, небольшие искажения ее формы из-за центробежных сил позволяют излучать «запрещенные» спектральные линии. Однако этот сигнал был настолько слабым, что его обнаружение выходило за рамки возможностей существующих лабораторий.

Прорыв произошел во время изучения объекта Хербига-Аро 168 (HH 168), связанного с быстрым развитием молодой звезды. Мощные струи вещества, выбрасываемые формирующейся звездой, сталкиваются с окружающим газовым облаком, генерируя мощные ударные волны. Это явление нагревает газ до тысяч градусов и заставляет межзвездные облака светиться в инфракрасном диапазоне. Благодаря своей чувствительности к инфракрасному излучению, телескоп JWST смог проникнуть сквозь затеняющую пыль и обнаружить сигнал H3+.

В ходе анализа данных Нойфельд и его команда обнаружили целых 26 спектральных линий, соответствующих предсказанным «запрещенным» вращательным переходам катиона триводорода. Самая сильная обнаруженная линия имела значение 72 сигма, что практически исключает возможность ошибки измерения. По данным ScienceAlert, более ранние модели предполагали, что такое излучение должно быть намного слабее, но данные JWST показывают его интенсивность в газовой ударной волне вокруг новообразованной звезды.

В то же время открытие подняло вопросы о механизмах, вызывающих столь сильное излучение H3+. Компьютерные модели точно предсказали интенсивность излучения молекулярного водорода (H2), но оценки для H3+ были в несколько раз ниже фактических наблюдений. Это говорит о том, что существующие теории о физических процессах в этих условиях требуют пересмотра и дальнейшего изучения.

Стоит отметить, что аналогичный сигнал был обнаружен и в другом объекте Хербига-Аро, HH 211. Это говорит о том, что подобные необычные излучения могут быть распространены во Вселенной, а отсутствие предыдущих наблюдений объяснялось исключительно недостаточной чувствительностью прибора. Исследователи теперь считают, что H3+ станет инструментом для изучения сложных химических процессов, происходящих на самых ранних стадиях звездообразования.

Источник: ScienceAlert

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