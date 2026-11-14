Huawei создала устройство, которое следит за сахаром круглосуточно, но без проколов пальцев

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Huawei представила Sense G1 — первый собственный датчик непрерывного контроля глюкозы. Он отслеживает изменения уровня сахара круглосуточно, передаёт показания на смартфон и умные часы и предупреждает об опасных отклонениях. Однако измерения проводятся не совсем без проколов: сенсор использует мягкую нить, которая располагается под кожей.

Разработка получила медицинскую регистрацию III класса в Китае — высшей категории местной классификации. Документ под номером 20263072228 появился в реестре китайского регулятора NMPA 30 октября. До этого Huawei выпускала устройства и программные решения для мониторинга здоровья, но Sense G1 стал первым её медицинским прибором такого класса.

В основе системы лежит измерение концентрации глюкозы в межклеточной жидкости. Мягкая подкожная нить, фермент глюкозооксидаза и электроды позволяют преобразовывать полученные данные в показатели уровня глюкозы. У такого способа есть ограничение: изменения в межклеточной жидкости отражаются с задержкой примерно 5-15 минут относительно крови. По предварительным данным, погрешность измерений MARD составляет менее 10%, однако Huawei пока не подтвердила эту характеристику официально.

На разработку устройства ушло несколько лет. Технический директор потребительского подразделения Huawei Брюс Ли впервые надел тестовый датчик в декабре 2023 года и сообщил, что к моменту анонса продолжительность его испытаний достигла 35 месяцев. Компания пока не раскрыла стоимость Sense G1 и дату начала продаж.

Источник: gizmochina