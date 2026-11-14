Обычный концерт изменил дизайн четырёх профессиональных наушников Beyerdynamic

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Beyerdynamic выпустила четыре полностью чёрные версии наушников PRO X для студийной работы. В специальную серию вошли DT 770 PRO X, DT 990 PRO X, DT 700 PRO X и DT 900 PRO X. Необычная деталь новинок — даже амбушюры выполнены в чёрном цвете, без привычных контрастных элементов.

Поводом для появления такой расцветки стал запрос студии Little Big Beat Studios. При подготовке концерта с использованием более 100 наушников специалисты захотели уменьшить отражения света и визуальные отвлекающие элементы. Для этого им потребовалась полностью чёрная версия DT 770 PRO X. Beyerdynamic решила расширить идею на всю линейку PRO X.

Модели различаются конструкцией и назначением. Закрытые DT 770 PRO X рассчитаны на запись и мониторинг, а DT 700 PRO X — на создание музыки и сведение. Открытые DT 990 PRO X предназначены для детального прослушивания и редактирования звука, DT 900 PRO X — для сведения и мастеринга.

Все четыре версии получили динамические излучатели Stellar.45 с сопротивлением 48 Ом. Производитель заявляет совместимость как с профессиональными аудиоинтерфейсами, так и с мобильными устройствами. Наушники производятся в Германии, а сменная конструкция компонентов позволяет заменять изношенные детали и поддерживать устройства в рабочем состоянии.

Источник: ithome